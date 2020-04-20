Прогноз погоды на вторник, 21 апреля

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Архив передач
Во вторник, 21 апреля, ожидается преимущественно ясная погода, на
северо-востоке страны возможна облачность.
Ночью от +1 °C до + 5 °C, при слабом ветре до -1°C. Днем 12–16 °C. Восточный и
северо-восточный ветер 4–8 м/с, с порывами до 15 м/с.
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