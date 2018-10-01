Прогноз погоды на вторник, 2 октября

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Во вторник, 2 октября, в Чехии ожидается пасмурная погода, утром местами
возможен туман. Температура ночью опустится до 1 - 5 °C, днем столбик
термометра поднимется до 10 – 14 °C. Ветер западный от 3 до 7 м/с.
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