Прогноз погоды на вторник, 2 октября

Во вторник, 2 октября, в Чехии ожидается пасмурная погода, утром местами возможен туман. Температура ночью опустится до 1 - 5 °C, днем столбик термометра поднимется до 10 – 14 °C. Ветер западный от 3 до 7 м/с.