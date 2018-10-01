Прогноз погоды на вторник, 2 октября

Эва Туречкова
01-10-2018
Версия для печати
Подписаться на RSS

Во вторник, 2 октября, в Чехии ожидается пасмурная погода, утром местами возможен туман. Температура ночью опустится до 1 - 5 °C, днем столбик термометра поднимется до 10 – 14 °C. Ветер западный от 3 до 7 м/с.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 