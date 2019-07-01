Прогноз погоды на вторник, 2 июля

Катерина Айзпурвит
01-07-2019
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Во вторник, 2 июля, ожидается преимущественно ясная погода. В первой половине дня местами пасмурно, на юге и юго-востоке страны возможны дожди.

Ночью температура составит от 11 °C до 15 °C, на юге и востоке – около 17 °C. Днем воздух прогреется до 23–27 °C, на юго-востоке – до 29 °C. Слабый северо-западный ветер 2–6 м/с.

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