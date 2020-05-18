Прогноз погоды на вторник, 19 мая

Во вторник, 19 мая, в Чехии ожидается преимущественно солнечная погода. Температура ночью опустится до 8 градусов тепла, днем термометр покажет максимально 23 градуса. Ветер будет западный, до 5 м/с.
МИД Чехии опубликовал правила пребывания иностранцев после отмены ЧП
Главную роль в освобождении Праги сыграла не Красная Армия, заявил мэр чешской столицы
Тюрьма и расстрел. Судьбы лидеров Пражского восстания
Министр иностранных дел Чехии и его коллеги из восточно-европейских стран и США сделали совместное заявление по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны
В Праге продолжается суд над бывшими агентами госбезопасности времен ЧССР