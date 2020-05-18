Архив передач

Прогноз погоды на вторник, 19 мая

Эва Туречкова
18-05-2020
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Во вторник, 19 мая, в Чехии ожидается преимущественно солнечная погода. Температура ночью опустится до 8 градусов тепла, днем термометр покажет максимально 23 градуса. Ветер будет западный, до 5 м/с.

 
 
 
 
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