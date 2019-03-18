Прогноз погоды на вторник, 19 марта

Во вторник, 19 марта, синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. На севере страны возможны осадки, в горных районах снег.

Денем температура воздуха составит от +5 °C до +9 °C. Ночью от 0 °C до -3 °C. Слабый северо-западыный ветер 2–6 м/с.