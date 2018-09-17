Прогноз погоды на вторник, 18 сентября

Во вторник, 18 сентября, синоптики обещают преимущественно ясную и солнечную погоду. Утром местами туман и низкая облачность. Во второй половине дня в Шумаве возможны осадки.

Ночью около 10 °C. Днем воздух прогреется 25–29 °C. Слабый южный ветер 3–7 м/с.