Прогноз погоды на вторник, 18 сентября

Катерина Айзпурвит
17-09-2018
Версия для печати
Подписаться на RSS

Во вторник, 18 сентября, синоптики обещают преимущественно ясную и солнечную погоду. Утром местами туман и низкая облачность. Во второй половине дня в Шумаве возможны осадки.

Ночью около 10 °C. Днем воздух прогреется 25–29 °C. Слабый южный ветер 3–7 м/с.

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 