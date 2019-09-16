Прогноз погоды на вторник, 17 сентября

Катерина Айзпурвит
16-09-2019
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Во вторник, 17 сентября, ожидается пасмурная погода, местами дожди.

Ночью температура воздуха составит от 9 °C до 13 °C. Днем от 14 °C до 18 °C, на юго-востоке страны до 21 °C. Слабый северо-западный ветер 3–7 м/с.

 
 
 
 
 
 
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