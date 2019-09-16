Прогноз погоды на вторник, 17 сентября

Во вторник, 17 сентября, ожидается пасмурная погода, местами дожди.

Ночью температура воздуха составит от 9 °C до 13 °C. Днем от 14 °C до 18 °C, на юго-востоке страны до 21 °C. Слабый северо-западный ветер 3–7 м/с.