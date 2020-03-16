Прогноз погоды на вторник, 17 марта

Во вторник, 17 марта, ожидается облачная погода, на западе и юго-западе страны возможны осадки. Ночью от +2 °C до +6 °C, на юго-востоке около 0 °C. Днем от +12 °C до +16 °C.
Слабый западный ветер 2–5 м/с.
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