Архив передач

Прогноз погоды на вторник, 17 марта

Катерина Айзпурвит
16-03-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Во вторник, 17 марта, ожидается облачная погода, на западе и юго-западе страны возможны осадки. Ночью от +2 °C до +6 °C, на юго-востоке около 0 °C. Днем от +12 °C до +16 °C.

Слабый западный ветер 2–5 м/с.

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 