Прогноз погоды на вторник, 17 декабря

Во вторник, 17 декабря, ожидается облачная погода. Ночью температура воздуха составит от 0°C до +5°C, днем 6–8 градусов тепла.
Слабый юго-восточный ветер 2–3 м/с.
Владимир Кара-Мурза: «Наша цель – приблизить день, когда в Европе не будет диктаторских режимов»
Милан Кундера. Неспешность получения чешского паспорта
Администрация пражского района Прага-Ржепорые проголосовала за установку памятника «власовцам»
К 75-летию окончания Второй мировой в Праге появится памятник власовцам
Решение об установке памятника «власовцам» в Праге вызвало возмущение у Посольства РФ