Прогноз погоды на вторник, 16 июля

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Во вторник, 16 июля, в Чехии ожидается облачная погода, местами с
прояснениями. На севере страны возможны дожди. Температура днем
поднимется до 20 – 24 °C, ночью столбик термометра опустится до 9 – 13 °C.
Северо-западный ветер от 2 до 6 м/с.
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Франц Кафка в когтях Матушки Праги
Как уберечь Антарктику? В Праге проходит международная конференция
Неделя под водой с аквалангом и кружкой пива
Командир севастопольской разведгруппы, участвовавшей в аннексии
Крыма, имеет ПМЖ в Чехии
Ян Гус – еретик, мученик, учитель
Кирилл и Мефодий. Славянская азбука для диалога с Создателем
Франц Кафка в когтях Матушки Праги
Годовщину закладки Карлова моста отметили началом ремонтных работ