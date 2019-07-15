Прогноз погоды на вторник, 16 июля

Во вторник, 16 июля, в Чехии ожидается облачная погода, местами с прояснениями. На севере страны возможны дожди. Температура днем поднимется до 20 – 24 °C, ночью столбик термометра опустится до 9 – 13 °C. Северо-западный ветер от 2 до 6 м/с.