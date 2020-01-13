Архив передач

Прогноз погоды на вторник, 14 января

Эва Туречкова
13-01-2020
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Во вторник, 14 января, в Чехии ожидается облачная погода. Температура ночью опустится до -3 - +1 °C, днем термометр покажет 4 – 9 градусов тепла. Ветер южный, юго-западный от 2 до 6 м/с.

 
 
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