Прогноз погоды на вторник, 14 января

Во вторник, 14 января, в Чехии ожидается облачная погода. Температура ночью опустится до -3 - +1 °C, днем термометр покажет 4 – 9 градусов тепла. Ветер южный, юго-западный от 2 до 6 м/с.
Чехия заставила российскую фирму заплатить за землю, арендованную по договору времен социализма
Более половины чехов опасается фальсификации истории
Музей «железного занавеса» – об истории, закончившейся 30 лет назад
Православное Рождество в Чехии отмечают коренные жители и туристы
Бывший пражский имам признался в поддержке террористов