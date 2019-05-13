Прогноз погоды на вторник, 14 мая

Во вторник, 14 мая, ожидается преимущественно пасмурная погода с прояснениями, местами дождь. В горных районах возможны осадки в виде дождя со снегом и снега.

Ночью от -1 °C до +3 °C, в Моравии и Силезии от +2 °C до +6 °C. Днем от 8 до 12 градусов тепла. Слабый северный ветер 3–7 м/с, в Моравии и Силезии сильный северный ветер 5–9 м/с, с порывами до 15 м/с.