Прогноз погоды на вторник, 13 ноября

Эва Туречкова
12-11-2018
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Во вторник, 13 ноября в Чехии ожидается облачная погода, утром местами возможен туман. Температура днем поднимется до 8 - 12 °C. Ветер южный, юго-западный от 2 до 6 м/с.

 
 
 
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