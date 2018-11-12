Прогноз погоды на вторник, 13 ноября

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Во вторник, 13 ноября в Чехии ожидается облачная погода, утром местами
возможен туман. Температура днем поднимется до 8 - 12 °C. Ветер южный,
юго-западный от 2 до 6 м/с.
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Первая республика: школы Словакии с чешскими учителями
Как чехи в Грузии чай выращивают
Чехия в наномасштабе
Чешское «Возвращение имен» – расстрелянные в СССР
Что такое российская пропаганда и как с ней бороться
Еврокомиссия – против дезинформации, но без Министерства Правды
Вдохновляясь прошлым, смотреть в будущее
Чешские стартапы, покорившие зарубежные рынки