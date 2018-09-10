Прогноз погоды на вторник, 11 сентября

Катерина Айзпурвит
10-09-2018
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Во вторник, 11 сентября, синоптики обещают преимущественно ясную погоду. На севере и северо-западе страны возможна облачность. Утром местами туман.

Ночью температура воздуха составит от 8 °C до 12 °C, днем от 23 °C до 27 °C. Слабый западный ветер 2–5 м/с.

 
 
 
 
 
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