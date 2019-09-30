Прогноз погоды на вторник, 1 октября

Во вторник, 1 октября, в Чехии ожидается преимущественно ясная погода, днем нарастание облачности. Температура ночью опустится до 6 – 10 °C, днем столбик термометра покажет 19 – 23 °C. Ветер юго-западный до 8 м/с, с порывами до 15 -20 м/с.
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