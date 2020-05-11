Архив передач

Прогноз погоды на вторник

Лорета Вашкова
11-05-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В Чехии резко похолодает, в некоторые районы вернется зима со снегом и порывистым ветром. Местами ожидаются осадки.

Снег вероятен в районах, расположенных на высоте 400 метров на уровнем моря. Температура воздуха днем от 7 до 12 градусов тепла, ночью - около нуля и ниже.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 