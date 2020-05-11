Прогноз погоды на вторник

В Чехии резко похолодает, в некоторые районы вернется зима со снегом и порывистым ветром. Местами ожидаются осадки.
Снег вероятен в районах, расположенных на высоте 400 метров на уровнем моря. Температура воздуха днем от 7 до 12 градусов тепла, ночью - около нуля и ниже.
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