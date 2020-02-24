Прогноз погоды на вторник

Во вторник в Чехии ожидается облачная и пасмурная погода, на севере местами дождь или кратковременные осадки, в горных районах снег.
Температура воздуха днем 8 - 12 °C, в Моравии до 14°C, в горных районах около 4 °C, ночью 7 – 3 °C. Свежий юго-западный и западный ветер 4 - 8 м/с, местами с порывами до 15 м/с.
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