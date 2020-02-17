Прогноз погоды на вторник

Во вторник ожидается переменная облачность, местами, особенно в горных районах, осадки. Температура воздуха днем 5 - 9 °C, на востоке 11 °C, в горных около 0 °C. Свежий западный ветер 4- 9 м/с местами с порывами до 15 м/с.
Площадь перед посольством РФ в Праге может быть переименована в честь Бориса Немцова
Чехословацкий корпус. Рельсы в обмен на Колчака
О репрессированных в СССР чехословацких гражданах расскажут украинские архивы
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Судьба, раздавленная сапогом каменного Сталина