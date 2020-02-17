Прогноз погоды на вторник

Во вторник ожидается переменная облачность, местами, особенно в горных районах, осадки. Температура воздуха днем 5 - 9 °C, на востоке 11 °C, в горных около 0 °C. Свежий западный ветер 4- 9 м/с местами с порывами до 15 м/с.