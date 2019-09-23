Прогноз погоды на вторник

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Во вторник в Чехии ожидается oблачная погода, местами с осадками. На
востоке Моравии и Силезии почти ясная погода.
Температура воздуха днем 18 – 22 °C, в горных районах около 13 °C.
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Велопробег Пльзень-Африка. 18 тыс. км в одиночку
Подкарпатская Русь – часть нашей истории
Скалолаз Адам Ондра: чешский человек-паук
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Новое русское слово, которое все громче звучит из-за рубежа
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