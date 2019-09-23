Прогноз погоды на вторник

Лорета Вашкова
23-09-2019
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Во вторник в Чехии ожидается oблачная погода, местами с осадками. На востоке Моравии и Силезии почти ясная погода.

Температура воздуха днем 18 – 22 °C, в горных районах около 13 °C.

 
 
 
 
 
 
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