Прогноз погоды на вторник

Лорета Вашкова
12-08-2019
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Во вторник в Чехии ожидается облачная и пасмурная погода, местами кратковременные осадки, в некоторых районах на востоке дожди с грозами. Позже погода во многих областях прояснится.

Температура воздуха ночью 18 - 14 °C, на западе около 12 °C. Днем воздух прогреется до 20 – 24 °C, на юго-востоке - до 26 °C. Умеренный западный и северо-западный ветер 2 - 6 м/с вечером ослабеет.

 
 
 
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