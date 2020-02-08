Прогноз погоды на воскресенье, 9 февраля

В воскресенье, 9 февраля, ожидается преимущественно ясная погода, утром возможна низкая облачность. Ночью температура воздуха составит от -4 °C до 0 °C, днем около +7 °C, местами до +12 °C. К вечеру вероятен очень сильный ветер, предостерегают синоптики.
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