Прогноз погоды на воскресенье, 7 апреля

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В воскресенье, 7 апреля, ожидается облачная с прояснениями погода,
местами дождь.
Ночью температура воздуха составит от 1 °C до 5 °C, днем от 14 °C до 18 °C.
Слабый ветер 2–6 м/с.
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