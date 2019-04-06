Прогноз погоды на воскресенье, 7 апреля

Катерина Айзпурвит
06-04-2019
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В воскресенье, 7 апреля, ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь.

Ночью температура воздуха составит от 1 °C до 5 °C, днем от 14 °C до 18 °C. Слабый ветер 2–6 м/с.

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