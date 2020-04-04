Прогноз погоды на воскресенье, 5 апреля

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Архив передач
Вербное воскресенье в Чехии обещает выдаться солнечным. Днем
температура воздуха составит от 13 до 17 градусов тепла, ночью 3 — 6°C.
Слабый юго—восточный ветер до 4,2 м/с.
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Табор. 600 лет назад гуситы основали город всеобщего равенства
#MeToo в Чехии. Когда молчание – знак беспомощности
Институт физиологии и генетики животных АН Чехии - мини-свиньи на помощь больным
Эпидемия опустошает чешские кошельки
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«Мы чувствуем просто фантастическую поддержку!» Пражская «скорая» в дни эпидемии
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Глава Центробанка Чехии ожидает снижения экономики