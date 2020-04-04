Архив передач

Прогноз погоды на воскресенье, 5 апреля

Лорета Вашкова
04-04-2020
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Вербное воскресенье в Чехии обещает выдаться солнечным. Днем температура воздуха составит от 13 до 17 градусов тепла, ночью 3 — 6°C. Слабый юго—восточный ветер до 4,2 м/с.

 
 
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