Прогноз погоды на воскресенье, 30 декабря

В воскресенье, 30 декабря ожидается пасмурная погода, местами возможен дождь. Температура ночью опустится до +3 – -1 °C, днем столбик термометра поднимется до 3 – 7 градусов тепла. Ветер от 5 до 10 м/с, местами с порывами 15 – 20 м/с.