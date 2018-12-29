Прогноз погоды на воскресенье, 30 декабря

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В воскресенье, 30 декабря ожидается пасмурная погода, местами возможен
дождь. Температура ночью опустится до +3 – -1 °C, днем столбик термометра
поднимется до 3 – 7 градусов тепла. Ветер от 5 до 10 м/с, местами с порывами
15 – 20 м/с.
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