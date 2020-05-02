Архив передач

Прогноз погоды на воскресенье, 3 мая

Катерина Айзпурвит
02-05-2020
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В воскресенье, 3 мая, ожидается преимущественно обдачная погода, местами дожди и грозы. К вечер возможны прояснения.

Ночью от +3 до +7 °C, днем от 11 до 15 °C, на юго-востоке страны до +17°C. Западный и северо-западный ветер 4– 8 м/с.

 
 
 
 
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