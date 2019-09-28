Прогноз погоды на воскресенье, 29 сентября

В воскресенье, 29 сентября, ожидается облачная погода с прояснениями, на севере страны местами дождь.
Ночью температура воздуха составит от 7 °C до 11 °C, днем от 18 °C до 22 °C. Слабый юго-западный ветер 2–6 м/с.
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