Прогноз погоды на воскресенье, 28 июля

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В воскресенье, 28 июля, в Чехии ожидается преимущественно пасмурная
погода, местами возможны дожди и грозы. Температура ночью опустится до
14 – 18 °C, днем столбик термометра поднимется до 27 – 31 °C. Ветер
юго-восточный от 1 до 4 м/с.
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