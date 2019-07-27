Прогноз погоды на воскресенье, 28 июля

В воскресенье, 28 июля, в Чехии ожидается преимущественно пасмурная погода, местами возможны дожди и грозы. Температура ночью опустится до 14 – 18 °C, днем столбик термометра поднимется до 27 – 31 °C. Ветер юго-восточный от 1 до 4 м/с.