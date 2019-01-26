Прогноз погоды на воскресенье, 27 января

Эва Туречкова
26-01-2019
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В воскресенье, 27 января в Чехии ожидается пасмурная погода, местами возможен снег. Ночью температура опустится до -2 - +2 °C, днем поднимется до 2 - 6°C. Ветер юго-западный от 2 до 5 м/с.

 
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