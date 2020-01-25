Архив передач

Прогноз погоды на воскресенье, 26 января

Эва Туречкова
25-01-2020
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В воскресенье, 26 января, в Чехии стоит ожидать пасмурную погоду, местами возможен туман или снег. Температура ночью опустится до -5 - -1 °C, днем термометр покажет -2 - +2°C. Переменный ветер от 3 до 6 м/с.

 
 
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