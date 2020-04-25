Архив передач

Прогноз погоды на воскресенье, 26 апреля

Эва Туречкова
25-04-2020
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В воскресенье, 26 апреля, в Чехии ожидается пасмурная погода, без осадков, температура ночью опустится до 7 °C, днем поднимется до 15 °C. Ветер переменный, до 4 м/с.

 
 
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