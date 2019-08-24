Прогноз погоды на воскресенье, 25 августа

В воскресенье, 25 августа, ожидается облачная погода с прояснениями. Днем пройдут дожди и грозы.

Ночью температура воздуха от 14 °C до 18 °C, днем от 26 °C до 30 °C. Слабый юго-восточный ветер 2–6 м/с.