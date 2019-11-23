Архив передач

Прогноз погоды на воскресенье, 24 ноября

Эва Туречкова
23-11-2019
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В воскресенье, 24 ноября, в Чехии ожидается переменная облачность. Температура днем поднимется до 8 °C, ночью термометр покажет 5° C. Ветер юго-восточный от 3 до 5 м/с.

 
 
 
 
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