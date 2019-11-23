Прогноз погоды на воскресенье, 24 ноября

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Архив передач
В воскресенье, 24 ноября, в Чехии ожидается переменная облачность.
Температура днем поднимется до 8 °C, ночью термометр покажет 5° C. Ветер
юго-восточный от 3 до 5 м/с.
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