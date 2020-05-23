Прогноз погоды на воскресенье, 24 мая

В воскресенье, 24 мая, в Чехии ожидается облачная погода, местами с прояснениями. Возможен слабый дождь. Температура ночью опустится до 9 °C, днем градусник покажет максимально 19 градусов. Ветер западный, 21 км/ч.
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