Архив передач

Прогноз погоды на воскресенье, 24 мая

Эва Туречкова
23-05-2020
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В воскресенье, 24 мая, в Чехии ожидается облачная погода, местами с прояснениями. Возможен слабый дождь. Температура ночью опустится до 9 °C, днем градусник покажет максимально 19 градусов. Ветер западный, 21 км/ч.

 
 
 
 
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