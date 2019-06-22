Прогноз погоды на воскресенье, 23 июня

В воскресенье, 23 июня, в Чехии ожидается пасмурная погода, местами возможны дожди и грозы. Температура днем поднимется до 22 – 26 градусов, ночью столбик термометра опустится до 12 – 16 градусов. Ветер северо-восточный от 3 до 7 м/с.
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