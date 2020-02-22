Прогноз погоды на воскресенье, 23 февраля

В воскресенье, 23 февраля, в Чехии ожидается пасмурная, дождливая погода. Ночью температура опустится до 5 – 9 °C, днем термометр покажет 9 – 13 °C. Сильный северо-западный ветер от 9 до 14 м/с, с порывами 20 – 30 м/с.