Прогноз погоды на воскресенье, 22 марта

В воскресенье, 22 марта, ожидается преимущественно солнечное погода. Местами облачно. На северо-западе страны возможен небольшой снег. Днем от 0 °C до +4 °C, в горных районах около -5 °C. Ночью от -2 °C до -3°C.

Слабый северо-восточный ветер 3–7 м/с с порывами до 15 м/с.