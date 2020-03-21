Прогноз погоды на воскресенье, 22 марта

В воскресенье, 22 марта, ожидается преимущественно солнечное погода. Местами облачно. На северо-западе страны возможен небольшой снег. Днем от 0 °C до +4 °C, в горных районах около -5 °C. Ночью от -2 °C до -3°C.
Слабый северо-восточный ветер 3–7 м/с с порывами до 15 м/с.
С 17 марта пользоваться общественным транспортом Праги можно только в повязке, закрывающей нос и рот
Чехия закрывается от COVID-19. Чрезвычайное положение: что, где, куда
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