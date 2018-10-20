Прогноз погоды на воскресенье, 21 октября

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В воскресенье, 21 октября в Чехии ожидается облачная погода, на севере
страны местами слабый дождь. Температура днем поднимется до 11-15 °C.
Ветер слабый, северный от 2 до 6 м/с.
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