Прогноз погоды на воскресенье, 21 октября

Эва Туречкова
20-10-2018
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В воскресенье, 21 октября в Чехии ожидается облачная погода, на севере страны местами слабый дождь. Температура днем поднимется до 11-15 °C. Ветер слабый, северный от 2 до 6 м/с.

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