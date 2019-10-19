Прогноз погоды на воскресенье, 20 октября

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Архив передач
В воскресенье, 20 октября, ожидается облачная погода с прояснениями.
Ночью температура воздуха составит от 10 °C до 13 °C, днем от 16 °C до 19 °C.
Слабый юго-восточный ветер 2–6 м/с.
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