Архив передач

Прогноз погоды на воскресенье, 20 октября

Катерина Айзпурвит
19-10-2019
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В воскресенье, 20 октября, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью температура воздуха составит от 10 °C до 13 °C, днем от 16 °C до 19 °C.

Слабый юго-восточный ветер 2–6 м/с.

 
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