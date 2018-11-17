Прогноз погоды на воскресенье, 18 ноября

Вещание на русском
Архив передач
В воскресенье, 18 ноября в Чехии ожидается преимущественно ясная
погода, утром местами возможен туман. Температура ночью опустится до –
6 °C, днем столбик термометра поднимется до 2- 6 градусов тепла. Ветер
северо-восточный от 2 до 5 м/с.
facebook
twitter
newsletter
youtube
instagram
rss
Первая республика: школы Словакии с чешскими учителями
Как чехи в Грузии чай выращивают
Чехия в наномасштабе
Что такое российская пропаганда и как с ней бороться
Чешские стартапы, покорившие зарубежные рынки
Квартиры для социально слабых граждан построит государство
Вино и гусь святого Мартина — когда часы пробьют одиннадцать
Крымское землетрясение под креслом чешского премьера