Прогноз погоды на воскресенье, 18 ноября

Эва Туречкова
17-11-2018
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В воскресенье, 18 ноября в Чехии ожидается преимущественно ясная погода, утром местами возможен туман. Температура ночью опустится до – 6 °C, днем столбик термометра поднимется до 2- 6 градусов тепла. Ветер северо-восточный от 2 до 5 м/с.

 
 
 
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