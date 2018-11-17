Прогноз погоды на воскресенье, 18 ноября

В воскресенье, 18 ноября в Чехии ожидается преимущественно ясная погода, утром местами возможен туман. Температура ночью опустится до – 6 °C, днем столбик термометра поднимется до 2- 6 градусов тепла. Ветер северо-восточный от 2 до 5 м/с.