Архив передач

Прогноз погоды на воскресенье, 17 ноября

Катерина Айзпурвит
16-11-2019
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В воскресенье, 17 ноября, ожидается пасмурная погода. Ночью температура воздуха от 7 °C до 10 °C. днем от 11 °C до 13 °C.

Юго-восточный ветер 4–6 м/с.

 
 
 
 
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