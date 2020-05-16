Архив передач

Прогноз погоды на воскресенье, 17 мая

Лорета Вашкова
16-05-2020
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В Чехии в воскресенье ожидается облачная погода, местами с прояснениями. Температура воздуха ночью - не более 8°C, днем столбик термометра местами покажет до 20 градусов тепла. Ветер слабый переменный до 4,5 м/с.

 
 
 
 
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