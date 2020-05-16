Прогноз погоды на воскресенье, 17 мая

В Чехии в воскресенье ожидается облачная погода, местами с прояснениями. Температура воздуха ночью - не более 8°C, днем столбик термометра местами покажет до 20 градусов тепла. Ветер слабый переменный до 4,5 м/с.
МИД Чехии опубликовал правила пребывания иностранцев после отмены ЧП
Главную роль в освобождении Праги сыграла не Красная Армия, заявил мэр чешской столицы
Тюрьма и расстрел. Судьбы лидеров Пражского восстания
Министр иностранных дел Чехии и его коллеги из восточно-европейских стран и США сделали совместное заявление по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны
Президент Земан: Памятник Коневу убрали, чтобы привлечь к себе внимание, но реакция России несоразмерна поводу