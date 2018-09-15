Прогноз погоды на воскресенье, 16 сентября

Катерина Айзпурвит
15-09-2018
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В воскресенье, 16 сентября, синоптики обещают преимущественно ясную погоду, утром местами туман.

Ночью температура воздуха составит от 5 °C до 9 °C. Днем от 20 °C до 24 °C. Слабый переменный ветер до 4 м/с.

 
 
 
 
 
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