Прогноз погоды на воскресенье, 16 сентября

В воскресенье, 16 сентября, синоптики обещают преимущественно ясную погоду, утром местами туман.

Ночью температура воздуха составит от 5 °C до 9 °C. Днем от 20 °C до 24 °C. Слабый переменный ветер до 4 м/с.