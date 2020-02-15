Прогноз погоды на воскресенье, 16 февраля

В воскресенье, 16 февраля, ожидается облачная погода с прояснениями, в Моравии и Силезии местами туман. Днем возможны кратковременные дожди. Температура воздуха от +11 °C до +15 °C, в некоторых частях Чехии до +17 °C. В горных районах около +5 °C, в Крушных Горах и Шумаве до +10 °C.

Синоптики предупреждают об усилении ветра. В долинах ожидается слабый южный и юго-западный ветер 3–5 м/с. На севере страны скорость ветра составит 5–10 м/с, с порывами до 15–20 м/с. На вершинах гор от 25 до 30 м/с (110 км/ч).