Прогноз погоды на воскресенье, 15 марта

В воскресенье, 15 марта, в Чехии ожидается преимущественно ясная погода. Температура днем поднимется до +6 - +12 °C, ночью столбик термометра опустится до -2 - -6°C. Ветер юго-восточный от 3 до 7 м/с, с порывами до 25 м/с.
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