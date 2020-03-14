Прогноз погоды на воскресенье, 15 марта

В воскресенье, 15 марта, в Чехии ожидается преимущественно ясная погода. Температура днем поднимется до +6 - +12 °C, ночью столбик термометра опустится до -2 - -6°C. Ветер юго-восточный от 3 до 7 м/с, с порывами до 25 м/с.