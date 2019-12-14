Архив передач

Прогноз погоды на воскресенье, 15 декабря

Эва Туречкова
14-12-2019
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В воскресенье, 15 декабря, в Чехии ожидается пасмурная, дождливая погода. Температура днем поднимется максимально до 8 °C, ночью термометр покажет 6°C. Ветер юго-западный от 3 до 5 м/с.

 
 
 
 
 
 
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