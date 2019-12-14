Прогноз погоды на воскресенье, 15 декабря

В воскресенье, 15 декабря, в Чехии ожидается пасмурная, дождливая погода. Температура днем поднимется максимально до 8 °C, ночью термометр покажет 6°C. Ветер юго-западный от 3 до 5 м/с.
Владимир Кара-Мурза: «Наша цель – приблизить день, когда в Европе не будет диктаторских режимов»
Милан Кундера. Неспешность получения чешского паспорта
Администрация пражского района Прага-Ржепорые проголосовала за установку памятника «власовцам»
К 75-летию окончания Второй мировой в Праге появится памятник власовцам
Решение об установке памятника «власовцам» в Праге вызвало возмущение у Посольства РФ