Прогноз погоды на воскресенье, 14 октября

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В Чехии будет преобладать ясная погода. Температура воздуха днем до 20
– 24 °C.
Свежий юго-восточный ветер 5 - 9 м/с, на севере и востоке страны с
порывами до 15 - 20 м/с, в горных районах на севере - до 25 м/с (90 км/ч).
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Чехи исследуют загадки космоса под землёй в Канаде
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Мюнхен-1938 – уроки сделки с агрессором
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