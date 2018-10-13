Прогноз погоды на воскресенье, 14 октября

В Чехии будет преобладать ясная погода. Температура воздуха днем до 20 – 24 °C. Свежий юго-восточный ветер 5 - 9 м/с, на севере и востоке страны с порывами до 15 - 20 м/с, в горных районах на севере - до 25 м/с (90 км/ч).