Прогноз погоды на воскресенье, 14 июля

В воскресенье, 14 июля, ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь, возможны грозы.

Ночью температура воздуха составит от 10 °C до 14 °C. Днем от 19 °C до 23 °C. Слабый северный ветер 2–6 м/с.