Прогноз погоды на воскресенье, 14 июля

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В воскресенье, 14 июля, ожидается преимущественно облачная погода,
местами дождь, возможны грозы.
Ночью температура воздуха составит от 10 °C до 14 °C. Днем от 19 °C до 23 °C.
Слабый северный ветер 2–6 м/с.
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Франц Кафка в когтях Матушки Праги
Как уберечь Антарктику? В Праге проходит международная конференция
Неделя под водой с аквалангом и кружкой пива
Командир севастопольской разведгруппы, участвовавшей в аннексии
Крыма, имеет ПМЖ в Чехии
Ян Гус – еретик, мученик, учитель
Кирилл и Мефодий. Славянская азбука для диалога с Создателем
Франц Кафка в когтях Матушки Праги
Музыка, вдохновленная славянской культурой