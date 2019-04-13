Прогноз погоды на воскресенье, 14 апреля

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В воскресенье, 14 апреля в Чехии ожидается пасмурная погода, местами
возможен дождь. Температура ночью опустится до 0 - +4 °C, днем поднимется
до 8 – 12 градусов тепла. Ветер северо-восточный от 3 до 7 м/с.
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