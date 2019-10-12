Прогноз погоды на воскресенье, 13 октября

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Архив передач
В воскресенье, 13 октября, в Чехии ожидается преимущественно ясная
погода. Температура ночью опустится до 7 – 11 °C, днем столбик термометра
покажет 17 – 21 °C. Ветер юго-восточный от 3 до 7 м/с, местами с порывами до 15
м/с.
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