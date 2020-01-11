Прогноз погоды на воскресенье, 12 января

В воскресенье, 12 января, ожидается пасмурная погода с прояснениями. Ночью температура воздуха составит от -2 °C до 0 °C. Днем от 1 до 5 градусов тепла.
Слабый южный и юго-западный ветер 2–4 м/с.
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